«Приезжал быстрее, чем скорая»: Пахмутова назвала человека, благодаря которому ее муж прожил на год дольше

Композитор Александра Пахмутова рассказала, что благодаря другу семьи Евгению Малышко ее муж Николай Добронравов прожил почти на год дольше. По словам автора песен, он приезжал быстрее скорой.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Пахмутова сообщила, что ее супругу могло стать плохо ночью или ранним утром.

«Мы сразу звонили Жене, и он приезжал быстрее, чем скорая, в любое время суток. Если говорить совсем откровенно, то только благодаря Жениным заботам и стараниям жизнь Николая Николаевича продлилась почти на целый год», - поделилась композитор и назвала Малышко «дежурным ангелом».

Он занимался организацией концертов, съемками и интервью, а когда самочувствие Добронравова ухудшилось, стал следить за здоровьем обоих.

«Для этого мы оформили на него специальную доверенность», - поделилась Пахмутова.

Композитор признается: ей очень не хватает мужа, в памяти и сердце он остался навсегда.

Ранее композитор Александр Зацепин вспомнил, как пианистка помогла ему с квартирой.