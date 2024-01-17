Композитор Зацепин решил рассказать, как Пахмутова помогла ему с квартирой

Композитор Александр Зацепин решил рассказать, как пианистка Александра Пахмутова помогла ему с квартирой. Благодаря ее стараниям у Зацепина появилась 180-метровая квартира – там впоследствии записывала хиты певица Алла Пугачева.

Подробности приводит женский журнал Клео.ру.

Зацепин рассказал изданию, что сначала жил в Перово в квартире площадью 45 метров. Позже появилась необходимость создать собственную студию, но купить ее тогда было невозможно – «только обмен», говорит композитор.

«В итоге помогла Александра Пахмутова, которая была депутатом. Мы пошли с ней в Моссовет, она обратилась к какому-то чиновнику, который все устроил», - вспоминает Зацепин.

Так у композитора появилась квартира в Ржевском переулке рядом с Арбатом. В доме 1905 года постройки толстые стены. Туда для записи песен приходила Примадонна.

Зацепину предложили перебраться в Москву из Новосибирска в середине 50-х годов прошлого века. Позже он жил в Швейцарии, но уже два года как вернулся в Москву.

«Живу на седьмом этаже в доме на Красной Пресне, люблю этот тихий зеленый район», - сказал композитор.

Ранее актер Станислав Садальский обратился к Пахмутовой в ее день рождения. Он назвал композитора гением и отметил ее скромность. Садальский напомнил о многочисленных званиях и наградах, титулах Пахмутовой. Он отметил: «Иногда кажется, что она и правда частица Солнечной системы».