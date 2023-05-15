Приезд Пугачевой был не просто так: с Галкина* могут снять статус иноагента

Вот уже больше года Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ), некогда популярный и востребованный российский шоумен, принял решение покинуть страну и перебраться насовсем за границу. Теперь он живет вместе с семьей в Израиле, гастролирует по городам Европы и США и шутит на своих концертах про государство, народ и свой статус. Всеми силами комик все это время пытался показать, что все у него в эмиграции прекрасно. Однако, как выяснилось, все-таки кое-что его не устраивает в нынешнем положении.

Телеграм-канал Mash сообщил, что получил информацию от источника, что Галкин* подал иск на Минюст в Замоскворецкий суд Москвы. Он требует снять с него статус иноагента. Напомним, что в реестр он был включен еще 16 сентября 2022 года, и до сих пор его все устраивало. Он даже находил в этом немало моментов для шуток. Но после приезда Аллы Пугачевой в столицу что-то неожиданно изменилось.

К слову, по информации СМИ, еще осенью Примадонна возвращалась на Родину с целью обелить репутацию мужа. Но как бы певица не старалась, слушать ее не захотели, поэтому она и приняла решение забрать детей и окончательно перебраться в Израиль. Не исключено, что и в этот свой приезд Алла Борисовна не просто сидела в своем замке, а занималась важным делом. Тем более что, как сообщал Михаил Шахназаров, вокалистка все еще сильно хочет вернуться в Россию.

*(Признан иноагентом на территории РФ)