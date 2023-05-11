«Есть информация»: известный мужчина раскрыл план Аллы Пугачевой по возвращению в РФ

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала все связи с Россией. Однако недавно произошло одно обстоятельство, которое заставило исполнительницу хита «Арлекино» вернуться в нашу страну. Речь идет о похоронах Валентина Юдашкина. Ради того, чтобы проводить модельера в последний путь, знаменитость специально прилетела из Израиля в Москву. Подобным поступком артистка вновь привлекла к себе внимание. Прокомментировать ситуацию решил Михаил Шахназаров.

В эфире шоу «Полный абзац» мужчина заявил: Алле Борисовне не очень комфортно жить в жарком климате Израиля. Кроме того, в последнее время артистка истосковалась по России. Вот почему появилась информация, что Пугачева может остаться в Москве навсегда.

«Есть информация, что Алла Пугачева очень хочет сюда вернуться, скажем так», — цитирует StarHit слова Михаила.

К слову, на данный момент ни артистка, ни ее семья пока никак не комментировали подобное сообщение.

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