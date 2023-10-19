Приемный сын Стаса Намина уже был судим за убийство: кто стал первой жертвой мужчины
Приемный сын Стаса Намина, убивший родных музыканта, ранее был судим за ДТП.
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Приемный сын Стаса Намина, подозреваемый в убийстве родных музыканта, ранее был судим за смертельное ДТП. Так, 16 лет назад по его вине погибла женщина. Об этом сообщает Пятый канал.
В 2007 году Роман Микоян переехал на машине женщину на юго-западе Москвы. Суд приговорил мужчину к двум годам условного срока.
Сейчас Романа обвиняют в расправе над сыном и тещей Стаса Намина. Их изрезанные тела были найдены сотрудниками Следственного комитета в загородном доме в деревне Крюково. На месте убийства работают стражи правопорядка.
Специалисты проверяют на причастность к преступлению еще одного родственника жертв, сводного брата Артема Микояна. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело. Согласно предварительной версии, конфликт произошел из-за недвижимости.
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