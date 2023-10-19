Актриса Юлия Захарова вернулась к работе в театре после скандала на похоронах

В сентябре актриса Юлия Захарова, исполнившая роль Елены Полено в сериале «Счастливы вместе», устроила скандал. Она заявилась в нетрезвом виде на похороны актера Вячеслава Гришечкина. Коллега Захаровой по спектаклю «Моя безумная свадьба» Александр Морозов рассказал, как сейчас чувствует себя актриса.

Спустя месяц после инцидента актриса вернулась к работе в театре. Она отыграла в нескольких городах спектакль «Любовнички». Недавно Юлия вернулась из Краснодара, где зрители увидели с ее участием постановку «Моя безумная свадьба». С ней вместе выступали Марина Кравец, Карина Мишулина, Роман Юнусов и Александр Морозов, известный по программе «Кривое зеркало».

В интервью VOICE Морозов рассказал, что у него с Юлией прекрасные отношения. После инцидента на похоронах Гришечкина актриса открылась юмористу.

«Она сама мне рассказала, что ей было очень плохо. Люди с некорректными вопросами лезли, из-за чего и сорвалась», — сказала она. Александр считает, что нельзя кого-то судить. Поэтому он старается не вмешиваться в личную жизнь своих коллег.

Напомним, актриса пришла в неадекватном состоянии на похороны своего коллеги Вячеслава Гришечкина. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и материлась на журналистов. В ситуацию тогда вмешался Сергей Глушко (Тарзан), который пытался отогнать прессу от актрисы. Он вступился за актрису и заявил, что Захарова сильно переживала на похоронах.

По другой версии, актриса страдает от алкоголизма много лет, а его причина — невостребованность в профессии. В театре у актрисы осталось не так много ролей, и ее не зовут сниматься в кино.