Приемный сын Сергея Зверева заявил, что нуждается в медицинской помощи, но не может ее получить

Приемный сын Сергея Зверева заявил, что не может получить медицинскую помощь. Молодой человек испытывает проблемы со здоровьем, а прописки и денег на лечение у него нет. Об этом пишет Пятый канал.

Сергей Зверев-младший часто участвует в различных шоу, где рассказывает о своей тяжелой судьбе. Так, парень неоднократно заявлял, что приемный отец занимался его воспитанием только при камерах, а в реальной жизни почти ни о чем не рассказывал.

Недавно он пожаловался на состояние здоровья и заявил, что его астма превратилась в хронический бронхит. Теперь он постоянно мучается от кашля, который доходит до рвотного рефлекса.

Сын знаменитости жалуется, что у него нет прописки, поэтому он не может обратиться за помощью в государственную поликлинику. А в частной его тоже не ждут, так как у молодого человека нет денег.

На данный момент Зверев-младший живет в Подмосковье, работает и посещает храмы. Публика советует ему прекратить открыто говорить об отце и сделать шаг к примирению.

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