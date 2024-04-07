«Мы отсудим его квартиру»: сын и невестка шантажируют Сергея Зверева из-за долгов

Недавно в Сети появилась информация о проблемах с долгами у звездного стилиста Сергея Зверева. Как утверждалось, парикмахер не оплачивает счета за коммунальные услуги. Помощница шоумена Светлана в беседе с aif.ru рассказала, как у стилиста на самом деле обстоит ситуация с финансами.

По словам женщины, Сергей Зверев уже давно решил все вопросы с управляющей компанией и все оплачивает вовремя. Однако проблемы с деньгами и долгами есть у его приемного сына Сергея.

«У сына долги, кредиты, и далеко не 11 тысяч рублей. Там много. А у Сергея-старшего все оплачивается вовремя. Пусть сын лучше прокомментирует, сколько у него долгов, и почему он много лет их не выплачивает...» — заявила представитель Сергея Зверева.

Как рассказала Светлана, раньше Сергей Зверев помогал сыну материально. Однако после того, как стилист перестал это делать, Сергей Зверев-младший и его супруга Юлия начали шантажировать звездного родственника. Сам шоумен в ужасе от выходок сына и невестки.

«Сергею-старшему сейчас тяжело, неприятно, ужасно. <…> Да, он хочет денег. В недавнем сообщении он написал: „Если папа не будет помогать, мы отсудим его квартиру“. Сергей-старший и помогал до недавнего времени. Одежду каждый сезон фирменную передавал сыну и деньги. Но после всего, перестал. Ни он не работает, ни жена», — рассказала Светлана.

Журналисты попытались связаться с Сергеем Зверевым-младшим. Супруга молодого человека ответила, что у них нет проблем с долгами.

«Я в целом ничего не комментирую! У нас все хорошо, никаких долгов нет!» — заявила Юлия.

Напомним, много лет назад Сергей Зверев усыновил мальчика. Стилист хотел подарить приемному сыну хорошее будущее, но Сергей Зверев-младший не смог реализовать себя в шоу-бизнесе. Сын парикмахера вместе с женой живет в Коломне. После череды скандалов стилист отказался помогать ему материально. На данный момент отец и сын не общаются.

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