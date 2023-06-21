Бывшая жена владеет половиной, а платит за всех: интересная судьба квартиры Армена Джигарханяна в центре Москвы

Актер Армен Джигарханян перед смертью в 2020 году жил в квартире в центре Москвы, рядом с Новым Арбатом. Судьба жилья весьма интересна. Половина жилья была продана бизнесмену Юрию Растегину, а еще полквартиры досталось второй жене Татьяне Власовой, которая ухаживала за артистом последние годы.

Она проживает в квартире и полностью оплачивает коммунальные услуги. Второй собственник не принимает в этом участия. По словам Власовой, Растегин не звонит и не приходит.

Сайт mk.ru связался с бизнесменом и выяснил, почему второй владелец не оплачивал коммуналку.

Он объяснил, что данный вопрос никогда не стоял. Более того, была договоренность, что Власова останется в квартире одна – второй собственник не станет продавать свою долю или сдавать полквартиры в аренду.

«Свое слово не нарушал. На мой взгляд, коммунальные услуги должен оплачивать человек, который их и потребляет», - сказал Растегин и добавил, что готов рассмотреть вопрос оплаты коммунальных услуг, если Власова к нему обратится.

По признанию бизнесмена, он давно не был в своей части квартиры и не навещал бывшую супругу Джигарханяна.

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