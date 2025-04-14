«Герой существует, потому что существует Даня»: уехавший из России Милохин мог сыграть в фильме «Анора»
© Комсомольская правда/East News
Блогер Даня Милохин мог сыграть главную роль в фильме «Анора». Об этом рассказал Марк Эйдельштейн, которому в итоге достался центральный персонаж в кинокартине. Он признался, что его герой изначально писался с тиктокера.
Оказалось, что при создании сценария режиссер Шон Бэйкер вдохновлялся Милохиным. Он увидел его клип, в котором он танцевал на улицах Лос-Анджелеса, и понял, что хочет его в свой фильм.
«Мой герой существует, потому что существует Даня Милохин. <…> Даня тогда был в Америке, и был главным референсом Шона. Он хотел видеть его. Даня крутой в том, что он не актёр, а супер искренний, без маски», - заявил Эйдельштейн на YouTube-канале «Вписка».
Напомним, что после начала СВО Даня Милохин уехал из России и потерял большую часть своих поклонников. Из-за этого он лишился рекламных контрактов и основного заработка. Он предпринимал попытку вернуться в Москву, но из-за страха попасть в армию решил больше не приезжать.
Ранее Даня Милохин нашел себе новую девушку за границей.