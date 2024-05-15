Приемная дочь Веры Васильевой рассказала о конкурсе на лучший памятник актрисе. Об этом сообщает mk.ru.

Дарья Милославская объявила о старте конкурса на лучший эскиз надгробного памятника актрисе Вере Васильевой. Милославская заявила, что к конкурсу допускаются молодые специалисты, которых на протяжении всей жизни поддерживала актриса.

«Мне показалось, что было бы символично попробовать сделать памятник по эскизу молодого творческого человека. Пусть молодость, которая до самого последнего дня не покидала душу Веры Кузьминичны, соединится с молодостью и останется в веках», — заявила она.

Милославская стала председателем конкурсной комиссии, а в состав жюри вошли актрисы Нина Корниенко, Наталия Фекленко, Ольга Кузнецова и Татьяна Титова.

Напомним, Вера Васильева скончалась 8 августа 2023 года в возрасте 97 лет.

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