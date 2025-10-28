Приехавший в Россию солист Bad Boys Blue Кевин Маккой восхитил Барановскую

Солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой покорил Москву и восхитил Юлию Барановскую. Встречу звезд заснял mk.ru.

Американский певец посетил светское мероприятие, на котором была телеведущая. Кевин рассказал, что любит Россию, и у него здесь множество концертов. Он выступает не только в столице, но и в регионах.

«В России у меня много концертов. И я люблю здесь еду», — признался музыкант.

В этот вечер он не изменил своей традиции и продегустировал черную икру, но попробовал только одну ложку. На вопрос о секрете его неизменной популярности у российской публики артист ответил с юмором.

«Во-первых, я – красивый. Во-вторых, я – история. Все твои родители слушают мою музыку», – поделился певец.

Потом артист вышел на сцену и зарядил всех присутствующих энергией. Юлия Барановская тоже танцевала за кулисами. После его выступления она улыбнулась.

«Мне кажется, он еще хочет спеть», — поделилась впечатлениями Барановская.

Между артистами завязался небольшой диалог. Маккой продемонстрировал знание русского языка, заявив: «Я говорю по-русски чуть-чуть. Я понимаю». Теледива пришла в восхищение: «Это прекрасно. У вас красиво получается. У нас сложный, но очень красивый язык, согласны?»

Сразу после выступления Маккой пообщался с поклонницами и рассказал о своем украшении на шее. В нем, по словам мужчины, зашифрованы его имя и фамилия.

