Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение и творческие планы Веры Брежневой

Певица Лайма Вайкуле готовит масштабный музыкальный фестиваль в Латвии и готовится принимать на нем многих покинувших Россию артистов. Так, недавно она подтвердила, что вокалистка Вера Брежнева согласилась на участие в мероприятии, и ей для этого не придется даже далеко ехать, ведь она уже давно обосновалась по соседству с подругой Аллы Пугачевой.

Долгое время ходили слухи, что исполнительница хита «Любовь спасет мир» живет в Италии. Однако Вайкуле опровергла их и заявила, что она теперь ее соседка в Риге. Благодаря этому певицы близко познакомились и теперь поддерживают общение.

«Недавно встречалась с Брежневой. Она настоящая, очень красивая. Вера в Риге живет, совсем недалеко от меня. Она будет и на моем фестивале петь. Очень рада тому, что она здесь», - поделилась Лайма Станиславовна в шоу «И грянул Грэм».

Отметим, что артистка ничего не стала говорить о муже Веры, живет он с ней или нет. А это еще больше подогревает обсуждения фанатов по поводу того, что супруги находятся на грани развода. С момента переезда за границу Брежнева перестала упоминать композитора в своих социальных сетях, и поклонники даже заметили, что она иногда начала снимать обручальное кольцо. Где сейчас находится Константин Меладзе – неизвестно. И скорее всего на фестивале Вайкуле вокалистка вновь будет без него.

К слову, недавно Вера впервые на долгое время обратилась к супругу со страницы личного блога. Она поздравила его с днем рождения. Правда, совсем кратко и без каких-либо эмоций.