Приехали двоюродный брат-актер и сын: в Москве простились с Игорем Янковским

В Москве состоялось прощание с актером и медиаменеджером Игорем Янковским. На траурной церемонии присутствовали сын Денис, младший брат-режиссер Владимир Янковский и двоюродный брат-актер Филипп Янковский.

Об этом сообщает ТАСС.

Прощание проходило в Белом зале Дома кино. Пришли родные и коллеги Янковского.

Режиссер Владимир Янковский рассказал, что Игорь рано уехал из семьи, в 18 лет поступил в Щукинское училище. Младший брат признался: родственник его «всегда оберегал, охранял, помогал в жизни».

Сын на прощании вспомнил, что отец показывал им с мамой мир даже в трудные времена, в начале 90-х. Денис признался: отец привил ему любовь к познанию мира.

На церемонии был актер Филипп Янковский. Похороны 73-летнего медиаменеджера пройдут на Троекуровском кладбище.

Напомним, Янковский скончался 26 января. Говорилось, что у актера был цирроз печени, на фоне болезни возникли осложнения.