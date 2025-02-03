«Приехала „скорая“. Стало плохо»: раскрыта правда о последних днях экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы

Загадочная смерть бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы уже больше месяца активно обсуждается в СМИ. Тело баскетболиста нашли в одном из отелей Москвы, а близкие до сих пор пытаются разобраться, что произошло на самом деле. В беседе с NEWS.ru менеджер гостиницы, в которой жил спортсмен, рассказала о его последних днях.

Собеседница издания опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что Янис Тимма снимал номер в дешевом хостеле. Экс-супруг Анны Седоковой останавливался в «отеле приличного уровня», стоимость номеров в котором начинается от 3 тыс. рублей в сутки. По словам женщины, баскетболист заселился в отель спонтанно, всего на несколько дней.

Также менеджер опровергла слухи о том, что бывший муж певицы якобы питался в дешевой столовой. Женщина отметила, что Янису Тимме «привозили готовые блюда из хорошего ресторана».

Свой комментарий в отношении ситуации дал и житель соседнего подъезда, где останавливался спортсмен. Юрий рассказал, что в злополучный вечер к дому подъезжала скорая помощь.

«Жена сказала, что к кому-то в наш дом приехала скорая помощь. Вероятно, кому-то стало плохо… О произошедшей трагедии мы узнали только утром», — поделился мужчина.

По мнению Юрия, Яниса Тимму можно было спасти — «ему было бы достаточно поговорить с кем-то по душам», но «рядом никого не оказалось». Как и менеджер отеля, мужчина не видит криминального следа в смерти баскетболиста. По их словам, в тот вечер было «абсолютно тихо, никаких посторонних шумов».

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. Тело спортсмена обнаружили в одном из домов в центре Москвы. Рядом с погибшим был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне». Родные и друзья баскетболиста не верят в то, что он мог наложить на себя руки, а некоторые обвиняют Анну Седокову в гибели бывшего мужа.

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