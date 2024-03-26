«Приехала скорая»: Лолита рассказала о последствиях усталости

Певица Лолита заявила, что благодаря отмене концертов после участия в вечеринке блогера Насти Ивлеевой не попала в больницу. У артистки было повышенное давление, ей вызывали скорую. Только отдых помог Лолите восстановиться.

Об этом она сообщила в интервью ИД «Мир Новостей».

«На почве усталости случилось дикое повышение давления. Приехала скорая, которая спросила у меня, что случилось», - вспомнила исполнительница.

Лолита рассказала медикам, что устала, добавились последствия вечеринки. При этом певица назвала все случившееся «провидением Господа».

«Все закономерно, иначе я бы уже лежала в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что была настолько загнана, что мне нужен был отдых», - призналась она.

После нескольких месяцев, проведенных дома, она заявила, что все успела сделать, стала хорошо выглядеть. Если бы не обстоятельства, Лолита не взяла отдых.

Ранее стало известно, что Лолита будет ведущей премии МУЗ ТВ в июне. Певец Григорий Лепс заявил, что рад возвращению коллеги на сцену и назвал ее «очень хорошим человеком».