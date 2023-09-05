Приехал в публичный дом не за сексом: Алексей Панин* рассказал о ночном загуле в Эстонии

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал подробности происшествия в Эстонии. По словам артиста, полиция задержала его в публичном доме, куда он приехал не за сексом, а чтобы выпить.

Подробный рассказ Панина* приводит Telegram-канал Baza.

«Я официально не нарушил законы Эстонии. Просто получился бытовой конфликт, без всяких дебошей, скандалов. Просто вызвали полицию и меня решили изолировать на шесть часов в местный вытрезвитель. Я не сидел в камере, никакой уголовной статьи», - рассказал задержанный.

В настоящее время с ним «все хорошо» - Панин* едет в такси в центр города. Он планировал улететь с дочерью в Париж, но дважды билеты пропадали.

Никаких претензий к эстонской полиции у актера нет: по его признанию, стражи порядка там «очень культурные» и пытаются во всем разобраться.

«Я не хочу рассказывать все подробности, почему это произошло. Но в этом была доля моей вины. Непорядочно поступили те люди, которые вызвали полицию», - говорит актер.

Он сообщил, что ночью в Эстонии можно выпить только в барах или публичных домах.

«Я туда приехал не за сексом, я туда приехал просто выпить. Сотрудники заведения меня выставили на деньги и умудрились на меня нажаловаться. Я просто выпивал. Сотрудники повели себя по-скотски, я послал их на три веселых буквы, после чего они вызвали полицию», - заключил он.

Ранее генпрокурору РФ Игорю Краснову направили предложение арестовать актера в случае депортации из Эстонии. Тем более, что в России против него возбуждено уголовное дело, Панин* объявлен в розыск.

*признан иноагентом на территории РФ