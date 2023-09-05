Из вытрезвителя в СИЗО: генпрокурора попросили заключить Алексея Панина* под стражу после депортации

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) может оказаться за решеткой после возвращения на родину. Об этом попросил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает Telegram-канал Mash.

Руководитель ФПБК отправил соответствующее предложение генеральному прокурору России Игорю Краснову. На родине против артиста возбуждено уголовное дело. В мае текущего года Панин* поддержал террористическую атаку на Крымский мост. После этого Министерство внутренних дел РФ объявило актера в розыск.

В настоящий момент звезда фильма «Жмурки» находится в Эстонии. Сначала Панин* прибыл туда в качестве туриста, однако уже в скором времени у него возникли серьезные проблемы с законом. Российский артист устроил в Таллине дебош. Поздно ночью он в пьяном виде пытался попасть в свой отель. Однако перепутал его с жилым домом и стал будить спящих эстонцев стуками в дверь. В процессе актер даже стал разбивать посуду, которую где-то нашел.

Через некоторое время за Паниным* прибыли местные сотрудники правоохранительных органов. Сначала они отвезли его в участок, а оттуда — в вытрезвитель.

За совершенное административное правонарушение знаменитости грозит серьезная санкция — в скором времени Панина* могут депортировать на родину, где он уже с весны текущего года объявлен в розыск. За призывы и одобрение терроризма актеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что Панина* ждет горькое будущее. Так, шоумен предреку бывшему товарищу скорую смерть.

*признан иноагентом на территории РФ