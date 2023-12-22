«Приехал проконтролировать, чтобы здесь не было голых»: активист Бородин посетил вечеринку Жигаловой

Журналистка Алена Жигалова в честь своего дня рождения устроила премию «Алена, блин! Караоке». Мероприятие посетил активист Виталий Бородин. Он решил убедиться в том, что на вечеринке нет людей без одежды, передает Telegram-канал Mash.

Поводом для беспокойства активиста послужила другая вечеринка, которая два дня назад отгремела в Москве. Ее устроила блогер Настя Ивлеева. Вечеринку прозвали «голой», так как на ней были люди в откровенных нарядах. Чтобы подобное не повторилось, Бородин решил проконтролировать другое мероприятие, за которое отвечает Жигалова.

«Я приехал проконтролировать, чтобы здесь не было голых, потому что вчера в Москве была тусовка — там были <...> все голые», — заявил активист.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, за что могут привлечь к ответственности участников «голой» вечеринки Ивлеевой. Так, некоторыми звездами может заинтересоваться налоговая, например, самой Анастасией, которая показала ожерелье за 23 млн рублей.