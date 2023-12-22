Демонстрация богатой жизни: за что могут привлечь к ответственности участников «голой» вечеринки Ивлеевой

После закрытой вечеринки блогера Насти Ивлеевой, на которую надо было прийти голым или полуголым, разгорелся настоящий скандал. Участников мероприятия требуют привлечь к ответственности. Адвокат Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом заявил, что демонстрация богатой жизни со стороны звезд может стать поводом для проведения в отношении некоторых из них налоговой проверки.

Так, участников голой вечеринки могут привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Однако, что конкретно ждет звезда, пока сказать нельзя, так как на этом поле законодатели еще практикуются, заявил адвокат.

Кроме того, во время мероприятия знаменитости демонстрировали различные дорогостоящие вещи. Например, у Ивлеевой было ожерелье за миллионы рублей. Это, в свою очередь, может стать поводом для проверки.

«Тех участников вечеринки, кто демонстрировал и показывал в непростые для страны времена чрезмерно счастливую и богатую жизнь, ждут, как минимум, налоговые проверки», — предположил специалист.

Ранее актриса Анна Хилькевич осудила «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. Она назвала ее пошлой.