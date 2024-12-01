«Приехал и подрался»: бывший муж Екатерины Климовой бьется за актрису спустя пять лет после развода

Актриса Екатерина Климова развелась с третьим мужем Гелой Месхи пять лет назад, но он до сих пор испытывает к ней теплые чувства. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ актер заявил, что всегда готов встать на защиту экс-супруги и даже «с кем-нибудь подраться».

Екатерина Климова и Гела Месхи состояли в браке с 2015 по 2019 год, у пары есть 9-летняя дочь Белла. Экс-супруги не раскрывают причины разрыва, но, по слухам, актрису не устраивал вспыльчивый характер мужа, а также его ревность к поклонникам и коллегам по съемочной площадке. Несмотря на это, после развода артисты сохранили дружеские отношения.

Бывший муж всегда с теплотой отзывается о Екатерине Климовой и восхищается ею спустя несколько лет после расставания. Гела Месхи называет экс-возлюбленную «потрясающей мамой» и «гениальной женщиной» и признается, что не может перестать думать о ней, а других женщин и вовсе не замечает. Более того, актер даже после разрыва готов «оберегать» Екатерину Климову и в любой момент встать на ее защиту.

«Я всегда оберегаю своих женщин, даже если с ними расстаюсь. Важно, чтобы была помощь, чтобы приехал в любом случае и подрался с кем-нибудь. Вот по голове бы мог настучать», — заявил Гела Месхи.

Так, артист рассказал, что защищает экс-супругу от назойливых поклонников, а также принимает активное участие в жизни их дочери. Гела Месхи оплачивает обучение 9-летней Беллы в частной гимназии и ее занятия верховой ездой. По словам актера, он готов обеспечивать всем необходимым и ребенка, и Екатерину Климову.

«У дочки всегда будет все самое лучшее, и у Кати будет все самое лучшее. Мы все совместно это делаем. Это же наша семья», — отметил артист.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Климова заявила о разочаровании в личной жизни после трех неудавшихся браков.