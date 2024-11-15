«Надеюсь, дети меня простят»: Екатерина Климова заявила о разочаровании в личной жизни

Екатерина Климова надеется, что дети не повторят ее проблем в личной жизни. Об этом она призналась в интервью на YouTube-канале Ирины Муромцевой.

Екатерина Климова трижды была замужем, сейчас она свободна. От этих браков у Климовой четверо детей: Елизавета, Матвей, Корней и Белла. Актриса признается, что во время молодости была строга с детьми, а сейчас ее отношение к методам воспитания изменилось.

«Я сама была более жесткой со старшими детьми, было меньше терпения, хотелось всё успеть. Чем старше становишься, тем меньше ощущаешь, что они мешают. Наоборот, хочется быть с ними как можно дольше», — призналась она.

При этом, размышляя о личной жизни, Климова считает свой опыт неудачными и надеется, что ее детям повезет больше.

«Я надеюсь, что дети меня простят за то, что моя личная жизнь не удалась. Простят меня за то, что они не выросли в полной семье. Надеюсь, им хватит всего для того, чтобы создать свои идеальные семьи — нормальные, крепкие, здоровые. Найти любовь на всю жизнь», — рассказала она.

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