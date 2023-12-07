«Приедет в предстоящие выходные»: в любимом санатории Пахмутовой заявили, что она собирается в «Снегири»

Композитор Александра Пахмутова не обращалась к врачам и в предстоящие выходные собирается в санаторий «Снегири». Это любимое место отдыха артистки СССР.

Об этом сайту Kp.ru сообщили непосредственно в подмосковном санатории.

«Мы позвонили Александре Николаевне домой, чтобы уточнить - приедет ли она к нам в предстоящие выходные. Она сказала, что - собирается, что чувствует себя нормально, к врачам не обращалась», - рассказали в «Снегирях» изданию.

Там добавили, что обращаться к специалистам нет смысла, так как в этом месте «целебный возраст». Пахмутову ждут в «Снегирях» и на новогодние каникулы.

7 декабря появилась информация о госпитализации Пахмутовой с сердечным приступом. Позже эти сообщения опровергли в фонде композитора. Певец Юлиан рассказал, что 94-летняя Пахмутова находится на плановом обследовании, а новости о госпитализации – «полный бред». Он утверждал, что «ничего страшного не случилось»: композитор чувствует себя «неплохо».

Здоровье Пахмутовой вызывает опасения после смерти мужа в сентябре этого года. Говорилось, что у артистки депрессия, она каждый день плачет, повторяет, что никому не нужна. С супругом Николаем Добронравовым Пахмутова прожила в браке 67 лет.