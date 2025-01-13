«Придумывают»: Юрий Лоза прокомментировал слухи о наличии его портрета в гримерке Анны Седоковой

Композитор Юрий Лоза прокомментировал информацию о наличии его портрета в райдере певицы Анны Седоковой. Он уверен, что это придумали.

Комментарий знаменитости приводит NEWS.ru.

«Про меня придумывают, самый ленивый только не придумал что-нибудь про Лозу», - рассказал певец.

Он отметил, что «шуточные порталы» сочиняют «всякую ерунду». Лоза вспомнил, как про него «шутили все комедианты», в том числе участники «Уральских пельменей».

Лоза считает себя хорошим объектом для шуток. В случае с информацией о своем портрете в райдере певицы артист уверен, что «кто-то где-то придумал».

Ранее сообщалось, что Седокова включила необычное требование в райдер – наличие портрета Лозы в гримерке. Это сделано для проверки внимания заказчиков.