«Придумывают»: директор группы «Сплин» отреагировал на сообщения о продаже дома Васильева в Петербурге
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Директор группы «Сплин» Александр Морозов не стал комментировать информацию о продаже дома музыканта Александра Васильева в Санкт-Петербурге. Вместе с тем он отметил, что у артиста «все нормально».
С Морозовым связалось издание «Абзац».
«Ничего не комментирую. Я просто ничего не буду комментировать. Они сами что-то придумывают, спорить с ними», - сообщил он и добавил, что не хочет говорить на эту тему.
Директор группы не уточнил, где находится Васильев. Но стало известно, как он живет.
«В двух словах: всё нормально!» – сказал Морозов.
Ранее сообщалось, что Васильев на прошлой неделе продал дом в Петербурге. Сам артист уехал в Испанию. Дом с землей оценивались в 39 млн рублей. Площадь жилища составляла 395 квадратных метров, еще 1200 квадратных метров – участок.