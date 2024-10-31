НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 октября 2024, 12:25
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«Придумывают»: директор группы «Сплин» отреагировал на сообщения о продаже дома Васильева в Петербурге

Директор группы «Сплин»: у Васильева все нормально, продажу дома не комментирую.
«Придумывают»: директор группы «Сплин» отреагировал на сообщения о продаже дома Васильева в Петербурге

© Pacific Press/Sipa USA/East News

Директор группы «Сплин» Александр Морозов не стал комментировать информацию о продаже дома музыканта Александра Васильева в Санкт-Петербурге. Вместе с тем он отметил, что у артиста «все нормально».

С Морозовым связалось издание «Абзац».

«Ничего не комментирую. Я просто ничего не буду комментировать. Они сами что-то придумывают, спорить с ними», - сообщил он и добавил, что не хочет говорить на эту тему.

Директор группы не уточнил, где находится Васильев. Но стало известно, как он живет.

«В двух словах: всё нормально!» – сказал Морозов.

Ранее сообщалось, что Васильев на прошлой неделе продал дом в Петербурге. Сам артист уехал в Испанию. Дом с землей оценивались в 39 млн рублей. Площадь жилища составляла 395 квадратных метров, еще 1200 квадратных метров – участок.

Источник фото:Pacific Press/Sipa USA/East News
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Александр Васильев
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