НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 октября 2024, 14:22
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«Ногу раздуло»: Филипп Киркоров рассказал о травмах, которые получил во время съемок «Братьев»

Филипп Киркоров рассказал, какие травмы получил на съемках фильма «Братья» .
«Ногу раздуло»: Филипп Киркоров рассказал о травмах, которые получил во время съемок «Братьев»

© Starface.ru

Певец Филипп Киркоров исполнил одну из главных ролей в фильме «Братья». Для исполнителя участие в проекте стало экстремальным испытанием. В некоторых сценах он даже получил травмы, передает Kp.ru.

Киркорову во время съемок пришлось натуральным образом тонуть в болоте, бегать по лесам и спускаться по горной реке к водопаду. Все эти действия были связаны с риском для жизни и здоровья.

За весь процесс Филипп получил несколько травм. Один раз певец подвернул ногу, а после этого его укусило некое существо, из-за чего конечность раздуло.

«Ну, ногу подвернул, потом какая-то гадость меня укусила, и ногу раздуло. Но опять же тут потрясающая команда. Есть и врачи, и девочки, которые тебя обнимут, согреют, кофе нальют, чай подадут, мазью помажут. Так что я в полной безопасности находился, несмотря на весь экстрим», — рассказал Киркоров.

Ранее исполнитель заявил, что стареют только гнилые внутри люди. Также он опроверг пластику лица.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Филипп Киркоров
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