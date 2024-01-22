«Придумали множество совместных идей»: Волочкова может стать лицом «Ветеранов России»

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ей предложили стать лицом общественного движения «Ветераны России». По ее словам, это произошло после ее встречи с его представителями.

В начале 2024 года танцовщица попала в скандал. В Сети появилось видео, на котором она в непотребном виде танцевала со своим другом Никитой Джигурдой. После этого поступила информация, что «Ветераны России» стали выступать за запрет нового шоу Волочковой. Они аргументировали свою инициативу тем, что артистка показывает плохой пример юным балеринам.

По признанию Анастасии, ей удалось наладить отношения с общественниками после скандала. Она встретилась с участниками движения, и ей даже сделали заманчивое предложение – стать лицом «Ветеранов России».

«Сейчас могу сказать, что у меня остались только положительные эмоции от встречи с этими людьми. Мы придумали множество совместных идей во благо и во славу России. И будем продолжать вести эту работу», - отметила Анастасия в беседе с NEWS.ru.

Ранее Анастасия Волочкова оконфузилась, подав заявление в СК России с ошибками.