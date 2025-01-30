«Придумала, куда потратить бабосики»: сколько денег подарили дочери Бородиной на девятилетие

Дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона проговорилась, сколько денег ей подарили на день рождения. Недавно девочке исполнилось девять лет, и на празднике она получила более миллиона рублей.

В социальных сетях Теона пообщалась с матерью о том, на что хочет потратить подаренные деньги. Оказалось, что у школьницы уже есть идеи, правда, мать их не одобряет.

«Я придумала, куда потратить бабосики. Но там максимум тысяча. А у меня один миллион 160 тысяч рублей. И я не знаю, куда остальные потратить», - рассказала Теона.

Бородина посоветовала ребенку не торопиться и отложить деньги на мечту. А вот тратить средства на минипига телеведущая Теоне запретила.

Отметим, что блогерша в принципе старается не ограничивать дочерей в деньгах. Она делилась, что у старшего ребенка привязана карта матери, и Маруся может ею пользоваться. По словам Бородиной, она не контролирует ее, так как знает — лишнего она не потратит.

Ранее Ксения Бородина заявила о пропаже кулона с бриллиантами.