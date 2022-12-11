«Придумаем вместе» имя для малышки: беременная Брутян обратилась к подписчикам

Актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян, ожидающие появление ребенка, решили устроить уикенд с детьми Павла от первого брака. В это время друзья супругов надумали устроить им сюрприз.

Так, друзья порадовали приездом с тигром и тигренком. Первоначально сюрприз воспринялся с непониманием и страхом, а потом вызвал положительные эмоции.

Беременная Зепюр сфотографировала тигренка и предложила выбрать имя для малыша. Поклонники проявили активность, но имя зверька пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на фоне новостей о беременности Зепюр Брутян Павел Прилучный раскрыл правду об их отношениях.