На фоне новостей о беременности Зепюр Брутян Павел Прилучный раскрыл правду об их отношениях

На днях стало известно, что супруги Павел Прилучный и Зепюр Брутян ждут ребенка. Фанаты уже давно подозревали, что в семье актеров ожидается пополнение, так как артистка постоянно скрывала живот объемной одеждой или руками. И вот по возвращении в Москву из Дубая молодожены отправились на прием к врачу-гинекологу, который подтвердил радостные новости.

Свадьба Зепюр и Павла стала настоящей неожиданностью для поклонников актера. Дело в том, что церемония была поспешной. Прилучный сделал предложение своей возлюбленной уже после первого свидания. Поговаривали, что девушка беременна, поэтому пара так торопится вступить в брак. Позже один из друзей актера опроверг эту информацию, заявив, что Брутян из армянской семьи, и у них не принято вступать в интимную связь до свадьбы.

Также многие фанаты обвиняли звездных супругов в пиар-романе. Уж слишком часто они стали появляться везде вместе, да и наглядно демонстрировать свои чувства. Однако сами Зепюр и Павел говорят, что просто настолько влюблены, что не могут проводить много времени друг без друга. Да и счастье, что они показывают в социальных сетях, не выглядит поддельным.

В интервью порталу «Вокруг ТВ» Павел Прилучный признался, что его брак с молодой Брутян никак на него не повлиял. Он каким был человеком, таким и остался. «Вообще, мне кажется, отношения не должны никого менять. Ты – это ты. Просто жизнь начинает складываться совершенно по-другому. Мы с Зепюр вместе и смотрим на мир в одном направлении», - поделился актер.

К слову, Прилучный признался, что для него семья в жизни стоит на первом месте, а не работа, как можно подумать, если судить по его занятости на съемочной площадке. Он все свободное время пытается проводить с молодой супругой и детьми от первого брака. Несмотря на развод с Агатой Муцениеце, Павел продолжает поддерживать отношения с сыном и дочерью и не чает в них души. «Я многое делаю ради своих детей и буду продолжать делать, потому что дети — это продолжение меня, моего рода. А еще дети — это чудо. Я их очень люблю и всегда и во всем помогаю, чего бы мне это ни стоило», - рассказал Прилучный.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный начал испытывать проблемы со здоровьем во время беременности жены.