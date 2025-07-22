«Приду с гранатой»: выступление звезды «Женского стендапа» Кати Котофеевой в Москве сорвалось

Звезда «Женского стендапа» Катя Котофеева отменила концерт из-за угроз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

20 июля в Москве должно было состояться выступление участницы «Женского стендапа» Кати Котофеевой. Однако за несколько дней до этого знаменитость начала получать странные сообщения с угрозами от незнакомца.

Сначала мужчина требовал встретиться с ним в день концерта в лофте «Большевик», а когда Котофеева проигнорировала эту просьбу, в ход пошли угрозы взорвать помещение, где она планировала выступить: «Жди прикольчик, когда приду на мероприятие с гранатой. Мне терять нечего, гранат хватит».

В итоге организаторы приняли решение отменить концерт стендаперши в Москве. Полицейские прибыли на место в день проведения мероприятия, но не обнаружили там никаких взрывчатых веществ.

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