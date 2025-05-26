Артистка Надежда Ангарская рассказала о заработках в шоу Comedy Woman

Стендам-комик, актриса и продюсер Надежда Ангарская рассказала о заработках в шоу Comedy Woman. Звезда популярной юмористической программы дала интервью сайту «Страсти».

Знаменитость призналась, что в любом коллективе есть конфликты и противоречия. Comedy Woman не является исключением.

«Безусловно, было недопонимание. Но благодаря Comedy Woman я переехала в Москву, заработала узнаваемость, дергающийся глаз, бессонницу. Еще шоу благодарен мой психолог. Она все девять лет была обеспечена работой, каждые полгода летала в Турцию. Это, кстати, отрывок из моего стендапа», – поделилась звезда.

Надежда отметила, что после участия в шоу ее имя все равно ассоциируют с Comedy Woman. И это несмотря на то, что шоу не снимают уже практически шесть лет.

«Мы трудились над своим будущим. Много ли я заработала за то время? Не могу так сказать. Но выживать и творить я научилась. Очень благодарна этому проекту», – призналась Ангарская.

Полное интервью с Надеждой Ангарской о личной жизни, начале карьеры и отношении к критике можно прочитать здесь.