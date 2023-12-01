Придется создавать заново: бизнес Андрея Григорьева-Апполонова в Сочи исчез из-за «шторма века»

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что его бизнес в центре Сочи пострадал после недавнего урагана, который прозвали «штормом века». Зону отдыха «Рыжий пляж» придется создавать заново – исполнитель собирается обратиться к администрации края, чтобы, возможно, получить льготы или иную поддержку на восстановление.

Подробности приводит Пятый канал.

Певец открыл пляж в центре города со своими друзьями. Уже в прошлом году он работал полноценно, а идея создать место отдыха возникла у артиста 10 лет назад, но поначалу не было ни времени, ни людей, с которыми можно создавать бизнес.

Певец признается, что пляж был готов к возможной стихии, но не такого масштаба.

«Мы его заколотили на случай шторма досками, он был готов к приходу стихии. Но как выяснилось не такой», - поделился он.

Григорьев-Апполонов сообщил, что за все время не видел подобного. Ураган разрушил пляж так, что от него ничего не осталось. Певец констатировал, что «пляж физически исчез». На строительство ушло порядка 20 млн рублей, а сколько денег придется потратить на восстановление с учетом подорожания, артист затруднился ответить.

«Я, конечно же, обязательно обращусь в администрацию края, что может быть какие-то льготы, и какую-то поддержку получить», — сказал Григорьев-Апполонов и добавил, что «будет жалко», если в центре города останется неухоженный пляж.

Ранее сообщалось, что певец Сергей Лазарев ликвидирует убыточный бизнес по производству тортов для собак.