«Придется регулярно отчитываться»: грозит ли Галкину* арест в случае возвращения в Россию

Виталий Бородин сообщил, что Максима Галкина* (признан иноагентом на территории России) не арестуют в РФ в случае возвращения. Слова главы ФПБК передает «Ридус».

Виталий Бородин сообщил, что Алла Пугачева и ее супруг могут спокойно вернуться в Россию. По его словам, в случае приезда юмористу придется отчитываться перед Министерством юстиции, но арест ему не грозит.

«У Галкина* только статус иностранного агента, так что ничего в России ему не грозит. Правда, ему придется регулярно отчитываться перед Министерством юстиции. Допустим, если он пойдет в магазин и купит буханку хлеба, то будет обязан отчитаться, за счет каких денег он приобрел этот хлеб. Все, больше никаких санкций», — высказался Бородин.

При этом Виталий отметил, что у юмориста возникнут проблемы с заработком. По его мнению, ни одна организация не согласится на сотрудничество с мужем Аллы Пугачевой.

«Но чем Максим Галкин* станет заниматься в России? С ним не согласятся работать ни театры, ни продюсерские центры, ни бюджетные организации. Он будет просто мужем Аллы Пугачевой, ходить рядом и носить ее сумку», — резюмировал Виталий.

