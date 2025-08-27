Виталий Бородин пригласил Сергея Шнурова поехать на передовые позиции в зоне СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объяснил, почему выступил с инициативой «отменить» в стране именно певца Сергея Шнурова. Он считает, что стоило давно обратить внимание на деятельность лидера «Ленинграда», так как он пропагандировал неправильные ценности еще до скандальной «голой» вечеринки. Подробностями Бородин поделился с сайтом «Страсти».

В Сети выступили с критикой деятельности Виталия Бородина, который недавно потребовал запретить концерты Сергея Шнурова в России. Глава ФПБК отметил, что к хейтерам относится спокойно, особенно, если замечания конструктивные. Он подчеркнул, что организация признает свои ошибки.

«Если про нас говорят, значит, мы двигаемся в правильном направлении. Плохо, когда о нас вообще ничего не говорят. К критике отношусь спокойно, если она правильная, взвешенная. Такое бывает, что мы можем не все усмотреть, заметить. Но человек не может все знать», — объяснил Бородин.

По словам главы ФПБК, организация обращает внимание на тех звезд, которые выступают против СВО, вызывающе себя ведут, отказываются помогать бойцам и выступают в странах НАТО. Бородин почеркнул — только они занимаются этим и пытаются избавить страну от артистов, которые идут вразрез государству.

«Мы непосредственно их мониторим, контролируем. У нас есть сотрудники, которые каждый день просматривают страницы в Интернете. Мы считаем, что артисты должны показывать пример. Они зарабатывают миллиарды. Почему бы тому же Шнурову не уделить внимание нашим бойцам? И артисты, и предприниматели — каждый человек сегодня должен принимать участие в жизни страны, поддерживать СВО и нашего президента», — заявил Бородин.

Что касается Шнурова, то, как считает Виталий Николаевич, ФПБК показала обществу его «истинное лицо», его позицию. Бородин отметил — не важно, какую сумму он бы пожертвовал, главное, чтобы он выразил желание помочь. Глава ФПБК предложил Сергею поехать вместе с ним в зону специальной военной операции, причем на передовые позиции.

«Мы не услышали слова поддержки Шнурова, адресованные нашим ребятам, защитникам. Я предлагаю Сергею поехать со мной на передовые позиции. Пусть пообщается с ребятами и поймет, что там происходит изнутри», — поделился Виталий Бородин.

