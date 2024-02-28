«Придется ответить по закону»: Бастрыкин заговорил о наказании уехавших из России звезд

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал наказать звезд, которые предпочли уехать из России. По его мнению, знаменитости, дискредитирующие ВС РФ, должны ответить по закону. Об этом сообщает ТАСС.

Бастырин отметил, что в нынешней ситуации многие артисты-эмигранты подстраиваются под политику той страны, в которой проживают. Он считает, что таким образом они пытаются угодить власти государств. Однако они должны понимать, что, если вернутся в Россию, их не встретят радушно.

«Если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», - заявил председатель СК.

Также Бастрыкин подчеркнул, что знаменитости получают гонорары за свои высказывания и тем самым доказывают свою неблагонадежность, так как выступают против страны, которая принесла им славу и состояние.

Напомним, что около двух лет назад Россию из-за несогласия с политикой страны покинули Алла Пугачева, Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ), Чулпан Хаматова, Вера Брежнева, Константин и Валерий Меладзе, Светлана Лобода и другие именитые артисты. Теперь они пытаются наладить жизнь и карьеру за границей.

Ранее появилась информация, что юморист Максим Галкин* может лишиться замка в Подмосковье.

*(Признан иноагентом на территории РФ)