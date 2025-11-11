«Придется несколько сбить цену»: Дибров при продаже дома может столкнуться с проблемами, как у Пугачевой

Дмитрий Дибров выставил на продажу свой осбняк на Рублевке после развода с женой Полиной. Телеведущий рассчитывает получить 570 миллионов рублей, однако риелторы усомнились в том, что ему удастся найти покупателя за эту цену.

Коттедж площадью 1200 квадратных метров расположен в элитном поселке в Одинцовском районе. В особняке, оснащенном системой «умный дом», 10 спален, собственный SPA-комплекс с большим бассейном, кухня в современном стиле на 8 человек. Кроме того, на участке есть отдельная пристройка для обслуживающего персонала.

Несмотря на хороший ремонт, по мнению специалистов, дом не стоит 570 миллионов рублей. Как отмечают риелторы, даже оценка самой площадки по продаже недвижимости в полтора раза ниже.

«Вообще, подобные дома могут стоить и 100 миллионов, и миллиард. Алла Пугачева продавала свой замок, и мы знаем, какая там ситуация: его никто еще не купил. Возможно, Дмитрию придется несколько сбить цену. Потому что, когда въезжает новый владелец, он все равно что-то переделывает и вкладывается финансово», - сказал риелтор в беседе с mk.ru.

Он подчеркнул, что за 570 миллионов особняк если и купят, что только преданные фанаты Диброва.

«Но это дело случая», – прокомментировал ситуацию риелтор.

Ранее адвокат Дмитрия Диброва раскрыл, почему телеведущий продает семейный особняк. Александр Добровинский заверил, что решение шоумена не связано с разрывом, ему лишь «наскучила» жизнь за городом.