«Он лично говорил мне»: почему Дмитрий Дибров продает семейный особняк после развода с Полиной

Адвокат Дмитрия Диброва раскрыл, почему телеведущий продает семейный особняк после развода. В разговоре с Woman.ru Александр Добровинский опроверг, что решение шоумена никак не связано с разрывом, ему лишь «наскучила» жизнь в Москве.

«Он лично говорил мне, что хочет жить в Москве, ему наскучила жизнь за городом. С разводом это никак не связано, потому что дом остался в его собственности», — сообщил адвокат Дмитрия Диброва.

После развода Полина Диброва переехала в новый дом, где теперь живет с Романом Товстиком, к которому ушла от мужа. Примечательно, что особняк бизнесмена находится неподалеку от виллы телеведущего. Экс-супруги приняли такое решение, чтобы дети могли в беспрепятственно проводить время с обоими родителями. Накануне выяснилось, что Дмитрий Дибров выставил жилье на продажу за 570 млн рублей. Особняк площадью 1200 кв. метров находится в деревне Лапино в Одинцовском районе Московской области.

Для шоумена подмосковный особняк имел особое значение – он лично оформлял интерьер, привозя разные вещи и мебель со всего мира.

«Конечно, сам строил, но только мы купили уже коробку с готовым контуром, были вода, электричество, отопление, газ и канализация. Без этого всего ты сейчас дом не построишь», — делился Дмитрий Дибров.

Напомним, 25 сентября звездная пара развелась из-за измены модели с женатым другом семьи Романом Товстиком. Дмитрий и Полина Дибровы прожили в браке 16 лет, у них трое сыновей. Вопросы, связанные с воспитанием и содержанием детей, экс-супруги решили мирным путем.

Ранее сообщалось о том, что при разводе у Дмитрия Диброва остались все имущество и счета: «Мог остаться без половины имущества и сбережений, да еще и с выплатой больших алиментов».