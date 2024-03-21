«Придется»: фигуристка Волосожар сменила имя дочери от мужа Транькова

Фигуристка Татьяна Волосожар заявила, что сменила имя дочери от Максима Транькова. Женщина рассказала об этом в соцсетях.

Спортсменка призналась, что до родов они с мужем хотели назвать дочь Таисией, но в какой-то момент начали сомневаться. Татьяна назвала подбор имени интересным и ответственным занятием.

«Анжелике, например, еще во время беременности мы подобрали имя Таисия. А когда родилась, то начали сомневаться, насколько ей это имя подходит... В итоге в роддоме нас уже даже нянечки торопили с решением, так как имя у нее первые дни было «девочка в желтом одеяльце», – поделилась женщина.

При этом Волосожар отметила, что они с супругом уже называют третьего малыша по имени, но находятся в раздумьях.

«Только после родов узнаем точно, останется оно с нами или придется заменить», – добавила фигуристка.

Пара объявила о пополнении в семье 14 февраля 2024 года. Но супруги пока не раскрывали пол ребенка.

Напомним, что сына фигуристов зовут Теодор. Татьяна объясняла, что не участвовала в выборе имени для сына, решение принимал ее муж. Мальчик появился на свет 27 мая 2021 года. Недавно влюбленные сделали парные татуировки, а женщина посвятила еще одну своим детям. Она призналась, что серьезно относится к этому шагу и не считает рисунки на теле «переводными картинками».

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