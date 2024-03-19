Актер Денис Сердюков и 38-летняя модель Юлиана Голдман ждут ребенка. Супруга Дениса поделилась радостной новостью с изданием mk.ru.

Не так давно в звездной паре произошел скандал. Год назад актер заподозрил возлюбленную в романе с экс-продюсером Пьера Нарцисса. Тогда в Сети появились фото Голдман с Сергеем Дворцовым из ресторана. Супругам удалось уладить конфликт. По словам Юлианы, у них с Денисом «все отлично».

«Мой супруг Денис Сердюков просто вымаливал у меня на коленях прощения за то, что он мог даже допустить в своей голове, что у нас с директором Сергеем Дворцовым могут быть какие-то ещё отношения, кроме деловых», — сообщила светская львица.

Кроме того, пара готовится к новому этапу жизни: совсем скоро Юлиана и Денис станут родителями. Два года назад Голдман узнала, что не сможет иметь детей после выкидыша. Пройдя лечение, она забеременела. На данный момент пара решила не раскрывать пол малыша.

«В позапрошлом году на меня было совершенно нападение, а я была беременна, и у меня случился выкидыш. Мне сказали, что я не могу иметь детей, и мы очень переживали по этому поводу», — высказалась знаменитость.

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