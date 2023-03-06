Придется экономить: гонорары оскандалившейся Анны Нетребко уменьшились в 10 раз

Оперная певица Анна Нетребко вызывает не только положительные, но и отрицательные эмоции у поклонников. 51-летняя артистка часто делает противоречивые высказывания. СМИ пишут, что звезда пытается усидеть «на двух стульях». Из-за этого в последний год женщина начала терять работу за границей: сначала в Метрополитен-опере, а затем в Баварской опере и еще нескольких театрах.

Недавно знаменитости пришлось сделать заявление, которое не понравилось ее поклонникам из России. Брюнетка напомнила, что последние 20 лет живет в Австрии. Несмотря на высказывание, Анне не удалось поднять авторитет. Журналисты подсчитали, что сейчас певица получает за выступление в десять раз меньше, чем раньше.

Концерты с участием артистки срываются один за другим. Недавно стало известно, что выступление звезды с Национальным симфоническим оркестром Тайваня тоже не состоится.

Но СМИ выяснили, что в ближайшее время Нетребко будет на сцене. Ей все еще поступают приглашения.

«В ближайшие дни Анна Нетребко с мужем поет два дня подряд в Гонконге - цена билетов от $250 (18 тысяч рублей) до $1800 (135 тысяч рублей). Далее в афише – Токио, Милан, фестиваль в Висбадене, Верона. За коммерческий концерт оперная звезда получает средний гонорар, который при переводе в рубли составляет около 2 миллионов 400 тысяч рублей. У ее мужа гонорар меньше», – пишет kp.ru.

Поклонники интересуются, как теперь будет жить любительница люксовой одежды и роскошной жизни. Ведь Анна привыкла к дорогой еде и шикарным нарядам. Многие считают, что оперной диве придется научиться считать деньги и экономить.

Ранее мы писали о том, как муж артистки Юсиф Эйвазов сообщил о большой трагедии в семье.