«Очень люблю и всегда буду помнить»: муж Нетребко убит горем после потери любимой женщины

Уже год из-за скандальных заявлений Анны Нетребко вся ее семья находится в непростом положении. Они вынуждены постоянно переезжать, не иметь постоянного дома и все время искать новую работу. В последнее время все ухудшилось еще сильнее, так как оперной певице стали отказывать в выступлениях и за границей, но это ничто по сравнению с той трагедией, что пришла в их семью.

В социальных сетях супруг Анны сообщил о горе – умерла его любимая тетя. Юсиф Эйвазов не стал скрывать, что тяжело переживает утрату, так как она была ему крайне близка. О причине смерти он уточнять не стал, но известно, что женщина долго и сильно болела.

Эйвазов признался, что всегда восхищался своей родственницей. Она была умной и чуткой, умела решать даже самые сложные задачи и приходила всем на помощь в трудных ситуациях. По его убеждению, женщина смогла добиться всего и прожила эту жизнь не зря.

«Она сама добилась в жизни всего, много лет работала, была заведующей кафедрой, прекрасным ученым, дочерью, женой, матерью, бабушкой, прабабушкой, сестрой, тетей... Для каждого из нас Вы были родным человеком, и даже в моменты болезни и боли никому не дали это почувствовать. Очень люблю и всегда буду помнить», - написал муж Нетребко в социальных сетях.

Поклонники под публикацией артиста выразили свои соболезнования и понадеялись, что у Юсифа получится прилететь на Родину, чтобы проводить тетю в последний путь. Напомним, что в отличие от супруги, он часто наведывается в родной Азербайджан, а в России даже иногда продолжает выступать. Но даже если Эйвазову удастся прилететь на похороны, Анна Нетребко вряд ли будет его сопровождать на траурном мероприятии.

Ранее оперная певица намекнула поклонникам в личном блоге, что временами сильно тоскует по России. В один из вечеров она приготовила большую кастрюлю кубанского борща. Напомним, что артистка родилась и выросла именно в Краснодарском крае.