«Придется детям служить в израильской армии!»: Пугачева показала, чем заняты сын и дочь за границей

На днях Алла Пугачева впервые за долгое время показала своих детей в Израиле. Звездные родители публиковали в Сети много архивных снимков и видео с дочерью и сыном, но нового ничего не появлялось. И вот, наконец, поклонники смогли увидеть, чем занимаются Гарри и Лиза за границей.

Примадонна продемонстрировала в личном блоге домашнюю детскую вечеринку. Ее дочь в компании подруг зажигательно танцевала под музыку и не стеснялась показывать различные движения на камеру. При этом ее брат предпочел остаться в стороне от веселья. На видео он появился лишь один раз. Певица показала, как он скромно стоит, наблюдая за сестрой и другими детьми.

«Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а!!!» - написала Алла Борисовна на своей странице в социальной сети.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни восторженно приняли новую публикацию Пугачевой, а другие – раскритиковали артистку. По их мнению, дети растут без Родины, и им даже не дали право выбора. Также нашлись и те, кто припомнил, что танцевать Лизе осталось не долго, так как по законам Израиля и юноши, и девушки должны пройти обязательную военную службу.

«Дети чудесные, но вы решили за них, не знаю, могут и не понять, когда вырастут», «Да, пока классно… но ведь придется детям служить в израильской армии!», «Дети без Родины», «Детство не само туда ушло… его в Израиль мама-бабушка увезла», - писали подписчики Аллы Пугачевой.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что видит Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) будущим президентом России.