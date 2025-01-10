«Придется»: что может заставить Леонтьева снова выступать на сцене

Певец Валерий Леонтьев ушел со сцены, но на частных мероприятиях его еще видят. Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что утроенный ценник может мотивировать исполнителя хита «Казанова» снова спеть перед публикой. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

На днях директор артиста заявил, что Леонтьев ушел со сцены. Но некоторые считают, что певец может снова вернуться к выступлениям, но для этого нужны серьезные основания. По мнению Бабичева, Валерий заработал деньги и вряд ли будет петь перед большой аудиторией, но шанс есть.

«Чтобы поддерживать уровень жизни, может быть, изредка придется прибегать к выступлениям на частных мероприятиях для богатых людей. Поставить цену в два-три раза дороже обычного, — высказался музыкальный критик.

Бабичев считает, что если Леонтьев не будет испытывать проблемы со здоровьем, то иногда согласится петь на «жирных мероприятиях». Но певец привык к своему формату с активной хореографией.

«Это артист, который привык все время скакать на сцене, у которого была продуманная хореография под каждый номер. Формат или сохранится прежний с экономией своего человеческого ресурса, либо Леонтьев откажется от выступлений вообще», – добавил критик.

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