Причиной смерти композитора Михаила Чекалина стала полиорганная недостаточность

Причиной смерти 65-летнего советского и российского композитора Михаила Чекалина стала продолжительная болезнь. По словам родственников музыканта, последние дни жизни он провел в реанимации.

«Михаил долго и тяжело болел. Последние несколько дней он находился в больнице, скончался в реанимации. Пока официальная причина - полиорганная недостаточность», - рассказала aif.ru племянница композитора Светлана.

Она отметила, что похороны состоятся 6 января, однако дата еще окончательно не согласована и может измениться.

Известно, что Михаил Чекалин умер утром 28 декабря в Москве.

Творческий путь Чекалина начался в 1976 году, когда он стал лауреатом на конкурсе молодых композиторов.

Композитор создал более 70 произведений инструментальной, акустической музыки, издал больше 20 виниловых пластинок, 48 CD-дисков.

В 2019 году его неоклассическая музыка удостоилась первой премии на конкурсе «Чистый звук».

Ранее умер заслуженный артист России, кукловод Анатолий Заворуев. Ему было 73 года. Причина и обстоятельства смерти деятеля культуры не раскрываются.