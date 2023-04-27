Причина серьезная: почему невестка Валерии не показывает мужа Шульгина в соцсети

Наследники Валерии уже давно ведут самостоятельную жизнь, а кто-то из них и вовсе успел создать собственную семью. Речь идет про Арсения Шульгина. Не так давно молодой человек женился на Лиане Волковой, родившей ему дочь. Казалось, что у пары в отношениях полная идиллия. Однако не так давно пользователи Сети стали замечать: Арсений исчез из личного блога супруги. Подобное вызвало множество вопросов у публики. Узнав об этом, Лиана решила внести ясность в ситуацию.

Девушка опровергла все домыслы о разводе и в качестве доказательства предъявила семейные кадры. На них возлюбленные гуляют по Москве, держа за руку наследницу. Также невестка Валерии заявила, что они с Арсением по-прежнему счастливы.

«Его нет в моем блоге, потому что я решила сделать фокус на себя. Это мои личные границы. Никакой драмы не будет», — резюмировала девушка.

Ранее Валерия вспомнила о втором браке и заявила, что ее дети и Шульгин не здороваются при встрече. Артистка обмолвилась: «В ту сторону просто пустота». Полное высказывание знаменитости читайте здесь.

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