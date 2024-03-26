Причина оказалась довольно банальной: почему Светлана Бондарчук требует переделить имущество с Федором

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук обратилась с исковым заявлением в суд. Она потребовала переделить многомиллионное имущество с бывшим супругом Федором Бондарчуком. Оказалось, что все дело в неисполнении режиссером условий договора, передает StarHit.

Федор, согласно подписанному соглашению, обязалась после развода выплачивать бывшей супруге деньги, однако не каждый месяц, а после завершения коммерческих проектов. Светлана, в свою очередь, не настаивала на разделе имущества.

Сейчас же ситуация поменялась — Бондарчук неожиданно перестал перечислять деньги, из-за чего модель решилась обратиться в суд, чтобы уже наконец-то инициировать вопрос раздела многомиллионного имущества.

Ранее Светлана Бондарчук пожаловалась на аварийный подвал в ее элитном московском доме. Телеведущая проживает в 300-метровой квартире на Патриарших прудах.