«Причина — обман»: Олеся Малибу заявила о разводе с мужем спустя месяц после свадьбы

Звезда «ДОМа-2»Олеся Малибу разводится с мужем спустя месяц после свадьбы, об этом сообщает StarHit.

В сентябре Олеся Малибу вышла замуж за мужчину по имени Артемий. Об избраннике бывшей участницы «ДОМа-2» было известно не много — лишь то, что он хорошо зарабатывал, не жалел денег для возлюбленной и был старше нее на 19 лет.

«Самое мое главное условие — чтобы Артемий зарабатывал не менее двух миллионов рублей и отдавал все деньги мне. Он и на это был согласен. Все средства поступают на мой счет, а я уже их распределяю», — рассказывала перед свадьбой Малибу.

Однако брак пары продлился недолго. Олеся в соцсетях сообщила, что ее супруг пропал и не отвечает на звонки.

«Я ставлю точку, дальше нам не по пути. Мы не едем вместе в Хургаду, когда уже куплен свадебный тур! В этом просто нет никакого смысла. Причина нашего развода — обман! Я могу долго терпеть, но в какой-то момент все лопается, как воздушный шарик», — рассказала она.

Позже Малибу удалось связаться с матерью Артемия, которая заявила, что ее сын лежит в больнице. Впрочем, в эту историю модель не поверила.

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