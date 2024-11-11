Актриса Валерия Ломакина извинилась за оскорбительную шутку о карельском языке. Об этом сообщает aif.ru.

На шоу «Битва за время-2» актриса Валерия Ломакина неудачно пошутила о карельском языке, который она назвала «атавизмом, как соски у мужчины». После этого глава глава Карелии пожаловался на артистку в Следственный комитет.

Спустя сутки Ломакина извинилась за реплику и заявила, что это была часть ее образа.

«Это не монолог Леры Ломакиной, а монолог персонажа, которого я создала. И все тексты были написаны и озвучены (хочу надеяться, и сыграны) от лица этого персонажа», — объяснила она.

Актриса отметила, что хотела таким образом подчеркнуть проблему вокруг языков народов России.

«Я высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней „обезбашенной“ части молодежи, да и вообще людей, утративших связь со своей землей и культурными традициями», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что фигурист Александр Энберт подарил жене Алесе дом после рождения второго ребенка.