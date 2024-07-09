«Прицепились к фразе»: Збруев объяснил свои слова о том, что у него «не осталось любви» к России

Актер Александр Збруев прокомментировал сказанную в 2003 фразу о том, что у него «не осталось любви» к России. Он заявил, что в данном случае «прицепились к фразе».

Комментарий народного артиста приводит издание NEWS.ru.

Збруев отметил, что произнес эту фразу более 20 лет назад. Также он рассказал о любви к Москве и признался: когда приходится уезжать надолго, очень скучает по столице.

«Обсуждают эту фразу и обсуждают, чего только не обсуждают. Прицепились к какой-то фразе, и прицепились ли вообще?» - размышляет актер.

Он указал на то, что некоторые актеры говорили о жизни через книги. В качестве примера Збруев, в частности, привел Александра Ширвиндта.

«И тогда всем все было понятно… Но я, честно говоря, совсем незамаранный человек, так что мне стыдиться нечего», - добавил актер.

По мнению Збруева, журналистам опасно что-либо говорить. Актер отметил, что продолжает работать в театре и очень его любит.

Напомним, в старом интервью Збруев называл ложным понятие «патриотизм» и говорил, что Россия «часто предавала». «У меня и любви к ней просто не осталось», - делился артист.

Ранее Збруев осудил режиссера Марка Захарова. Он отмечал, что тот долго не оставлял пост и не давал дорогу молодым в «Ленкоме».